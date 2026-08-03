Hardoi News: 15वें गजानन महोत्सव की तैयारियां तेज
Hardoi News: हरदोई में आयोजित होने वाले 15वें गजानन महोत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। महोत्सव 14 से 20 सितंबर तक विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा। इसमें शोभायात्रा, प्रतियोगिताएं, हवन और भजन संध्या शामिल हैं।
Hardoi News: हरदोई। वंशी नगर में आयोजित होने वाले 15वें गजानन महोत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। महोत्सव को भव्य बनाने के उद्देश्य से गजानन सेवा समिति की पहली बैठक वरिष्ठ पदाधिकारी अविनाश मिश्रा के आवास पर आयोजित हुई।
महोत्सव का कार्यक्रम
समिति अध्यक्ष मनीष चतुर्वेदी ने बताया कि महोत्सव 14 से 20 सितंबर तक विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा। 14 सितंबर को छोटा चौराहा स्थित तुरंत नाथ मंदिर से भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा शोभायात्रा निकाली जाएगी, जो वंशी नगर स्थित नागेश्वर नाथ मंदिर प्रांगण पहुंचेगी। यहां विधि-विधान से प्रतिमा स्थापना होगी।
आयोजन की विशेषताएँ
15 सितंबर को सुंदरकांड पाठ, 16 सितंबर को गायन प्रतियोगिता तथा 17 सितंबर को निःशुल्क मेडिकल कैंप, कृपालु साधक डॉ. राजेंद्र दत्त मिश्र के प्रवचन और ग्रुप डांस प्रतियोगिता होगी। 18 सितंबर को फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, जिले की प्रतिभाओं की प्रस्तुतियां तथा विजेताओं का सम्मान किया जाएगा। 19 सितंबर को हवन, भंडारा, 56 भोग और श्री वृंदावन धाम से पधारे भजन गायक मुकुल द्विवेदी की भजन संध्या का आयोजन होगा। 20 सितंबर को गणेश प्रतिमा का बावन नहर में विसर्जन किया जाएगा। राजमोहन पांडेय, प्रभाकर पाठक, विजय अवस्थी, अशोक श्रीवास्तव, सुयश बाजपेई, कुलदीप द्विवेदी, नवल किशोर, अजीत शुक्ला, पंकज अवस्थी, जे.के. सेठ, अभिलाष गुप्ता, कपीश चतुर्वेदी, अनुज त्रिपाठी, बालाजी गुप्ता सहित समिति के अनेक सदस्य उपस्थित रहे।
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