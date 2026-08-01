Hardoi News: अंग्रेजी काव्य-पाठ प्रतियोगिता में नन्हे प्रतिभागियों ने बिखेरा हुनर
Hardoi News: ...ओलंपियाड के सहयोगी फोटो 05 स्कूल में मेडल व प्रशस्ति पत्र से सम्मानितहरदोई, संवाददाता। जी.डी. गोयनका पब्लिक स्कूल में प्री-प्राइमरी कक्षाओं के विद्
Hardoi News: हरदोई, संवाददाता। जी.डी. गोयनका पब्लिक स्कूल में प्री-प्राइमरी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी काव्य-पाठ प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में साहित्यिक अभिरुचि विकसित करना तथा उनके आत्मविश्वास एवं अभिव्यक्ति कौशल को प्रोत्साहित करना रहा। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. हेमंत कुमार झा एवं उपस्थित अभिभावकों ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलित कर किया। छात्र आरव ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रतियोगिता में नन्हे विद्यार्थियों ने प्रभावशाली उच्चारण और आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी कविताओं का पाठ कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में मरियम खान ने प्रथम, अवन्या पाल ने द्वितीय तथा अश्लेषा सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
इसके अलावा प्रिशा गुप्ता, आदिशक्ति मिश्रा, आयत खान, राघवी, किंजल अग्रवाल, कृत्विक, पहल गुप्ता, शौर्यवीर, आयंशा मिश्रा, आदिश्री, अद्विका जयंत, हुरैन खान, स्वास्तिक तोमर, रेवन्त मिश्रा, पारिधि, धृति राठौर, आयंश राणा, अपर्णा सिंह, कृषिका, देवदत्त, प्रारब्ध, साकेत, प्रणय, अभ्युदय श्रीवास्तव, सार्थक गुप्ता, श्रेष्ठ पाल, अक्षिता सिंह, अव्यांश एवं दिव्यांश सहित अन्य विद्यार्थियों ने भी सराहनीय प्रस्तुति दी। विद्यालय के चेयरमैन हरिओम गुप्ता, वाइस चेयरमैन लवकुश गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर हर्षित गुप्ता एवं डायरेक्टर उत्कर्ष गुप्ता ने सभी प्रतिभागियों और उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि विद्यालय विद्यार्थियों की प्रतिभा को मंच प्रदान करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।
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