Hardoi News: फ्रेंडशिप डे:मित्र की मां के लिए किया रक्तदान
Hardoi News: रामजी का कहना है कि उनके दोस्त अभिषेक ने मुश्किल समय में उनकी मदद की। अभिषेक ने सुबह चार बजे उठकर दो माह तक उनकी प्रैक्टिस में सहयोग किया, जिससे रामजी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में सफल हुए। दूसरी ओर, बबलू कुमार ने अपने मित्र की मां के रक्तदान कर मानवता का परिचय दिया।
Hardoi News: दोस्त ने करियर, पढ़ाई या व्यवसाय में कैसे मदद की हरदोई, संवाददाता। निजामपुर निवासी रामजी का कहना है, उनके दोस्त अभिषेक ने उनके मुश्किल समय में उनकी कैरियर बनाने में बहुत मदद की। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा पास करने के बाद जब फिजिकल की तैयारी कर रहा था तो तैयारी ढंग से नहीं हो पा रही थी। गांव में रहने के कारण न तो कोई ट्रेनर था और न ही तकनीकी जानकारी देने वाला कोई व्यक्ति। ऐसे में अभिषेक ने मित्रता निभाई। मेरी समस्या समझते हुए प्रतिदिन सुबह चार बजे उठ कर लगभग डेढ से दो माह मेरी प्रैक्टिस में साथ दिया। कोई स्वार्थ न होते हुए भी पुलिस भर्ती की दौड़ की तैयारी करवाई। एक एक सेकेंड की कीमत समझाई और उसके हिसाब से तैयारी करवाई। नतीजा निकला और मेरा चयन हो गया। इस सफलता में मां, बाप, शिक्षक के साथ के साथ ही मित्र का भी पूरा योगदान रहा जिसने मेरा जीवन बदल दिया。
रक्तदान का उदाहरण
संडीला, संवाददाता। कस्बे के वार्ड संख्या-4 के सभासद बबलू कुमार ने दोस्ती का ऐसा उदाहरण पेश किया, जिसकी हर ओर सराहना हो रही है। उन्होंने अपने मित्र अभिमन्यु गुप्ता की मां को इलाज के दौरान जरूरत पड़ने पर रक्तदान कर मानवता और सच्ची मित्रता का परिचय दिया।
बताया गया कि अभिमन्यु गुप्ता की मां का अस्पताल में उपचार चल रहा था। इसी दौरान चिकित्सकों ने तत्काल रक्त की आवश्यकता बताई। सूचना मिलते ही सभासद बबलू कुमार बिना देर किए अस्पताल पहुंचे और रक्तदान कर मरीज की जान बचाने में सहयोग किया। रक्तदान के बाद बबलू कुमार ने कहा कि सच्ची दोस्ती केवल सुख-दुख बांटने तक सीमित नहीं होती, बल्कि जरूरत के समय एक-दूसरे के साथ खड़े होने का नाम है। उन्होंने लोगों से भी नियमित रक्तदान करने और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आने की अपील की। दूसरी ओर संडीला के उद्योग व्यापार मंडल के जिला संगठन मंत्री अभिमन्यु गुप्ता ने दोस्ती और सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल पेश करते हुए अपने मित्र दिनेश सिंह की चचेरी बहन के इलाज के दौरान रक्तदान किया। बताया गया कि दिनेश सिंह की चचेरी बहन को उपचार के दौरान तत्काल रक्त की आवश्यकता थी। इसकी जानकारी मिलते ही अभिमन्यु गुप्ता अस्पताल पहुंचे और स्वेच्छा से रक्तदान कर मरीज के उपचार में सहयोग किया। अभिमन्यु गुप्ता ने कहा कि मित्रता का वास्तविक अर्थ कठिन समय में एक-दूसरे के साथ खड़े रहना है। उन्होंने लोगों से भी रक्तदान के लिए आगे आने की अपील करते हुए कहा कि एक यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे सकता है。
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