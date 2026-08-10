Hardoi News: एआरटीओ दफ्तर के वरिष्ठ सहायक समेत तीन पर जालसाजी का केस दर्ज
Hardoi News: ग्रामीण की मौत होने के बाद ट्रैक्टर व अन्य वाहनों के पंजीकरण में फर्जीबाडाग्रामीण की मौत होने के बाद ट्रैक्टर व अन्य वाहनों के पंजीकरण में फर्जीबाडाग्
Hardoi News: हरदोई। बघौली थाने के गांव गड़रियनपुरवा में ग्रामीण की मौत के बाद उनके नाम दर्ज ट्रैक्टर व अन्य वाहनों को फर्जी दस्तावेज और कूटरचना के जरिए अपने नाम कराने के मामले में एआरटीओ कार्यालय में तैनात एक वरिष्ठ सहायक समेत तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बघौली थाने के गांव गड़रियनखेड़ा निवासी महिला अंशू पाल ने बताया कि उनके पिता रामसेवक की मौत 17 जून, 2026 को हुई थी। उनके नाम ट्रैक्टर (यूपी 30 एएल 1397) का पंजीकरण एआरटीओ कार्यालय हरदोई में दर्ज था। आरोप है गांव के मूलचंद ने भीठा गांव निवासी रामनरेश और एआरटीओ कार्यालय में तैनात वरिष्ठ सहायक सुदीप कुमार (वर्तमान में गाजियाबाद में तैनाती) की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा किया। तथ्यों को छुपाकर गलत फोटो लगाकर धोखाधड़ी की। मूलचंद्र ने ट्रैक्टर अपने नाम करा लिया। शिकायत में कहा गया कि अभिलेखों में ट्रैक्टर का पंजीकरण 30 दिसंबर 2025 को कराया गया, जबकि शिकायतकर्ता के अनुसार उनके पिता की मौत 17 जून, 2026 को हुई थी。
आरोप और धोखाधड़ी
आरोप है कि आरोपियों ने फर्जी तस्वीर लगाकर धोखाधड़ी की। महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर नामांतरण कराया। दो ट्रॉली, दो रोटावेटर, दो थ्रेशर, एक कल्टीवेटर, बाइक और दूसरा पावर ट्रैक्टर संख्या पर भी चोरी से रामनरेश और मूलचंद्र ने कब्जा कर लिया।
जांच की मांग
शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की जांच एंटी फ्रॉड सेल से कराने की मांग की है। एसपी अशोक कुमार मीणा को दिए प्रार्थना पत्र के आधार पर मामले में जांच के बाद एफआईआर लिखने की कार्रवाई की गई। थानाध्यक्ष प्रशांत दुबे का कहना है कि तथ्यों के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
वंशानुगत विवाद
कोट जानकारी हुई है कि एक ग्रामीण के तीन बेटे थे। उसकी मौत होने के बाद बड़े बेटे ने उनके नाम दर्ज सारे वाहन अपने नाम करा लिए। अन्य परिजनों को जब जानकारी हुई तो शिकायत की। बाद में दो-तीन बार नोटिस देकर एक ट्रैक्टर को वारिस के नाम ट्रांसफर कर दिया गया है। अभी कुछ वहां शेष रह गए हैं। इस मामले में कार्यालय के जिस वरिष्ठ सहायक के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया है उसका तबादला गैर-जनपद हो गया है।
अरविंद कुमार सिंह, एआरटीओ हरदोई
सचिवालय संबंधी प्रश्न
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