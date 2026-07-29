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Hardoi News: सोलर कारोबार शुरू कराने के नाम पर 21.87 लाख हड़पे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: हरदोई में एक कारोबारी ने सोलर सिस्टम लगाने के नाम पर 21.87 लाख रुपये की ठगी की। पीड़ित ने पैसे चुकाए, पर माल की आपूर्ति नहीं मिली। जब रकम लौटाने के लिए चेक दिए, तो सभी चेक पर भुगतान रोकने का आदेश मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है।

Hardoi News: सोलर कारोबार शुरू कराने के नाम पर 21.87 लाख हड़पे

Hardoi News: हरदोई। सोलर सिस्टम लगवाने और कारोबार शुरू कराने के नाम पर एक कारोबारी से 21.87 लाख हड़पने का मामला सामने आया है। आरोप है रुपये लेने के बाद माल की आपूर्ति की गई और न रकम लौटाई। रकम लौटाने के लिए दी गईं पांच-पांच लाख के चार चेक बैंक में लगाने पर भुगतान रोकने का आदेश लगा मिला। शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। टड़ियावां थाना क्षेत्र के सैदापुर निवासी देव शुक्ला की शुक्ला ट्रेडिंग कंपनी है। बताया कि शहर के वैटगंज निवासी अशोक श्रीवास्तव एप्पल सोलर एनर्जी नाम से फर्म चलाते हैं। आरोप है अशोक ने हरदोई और आसपास के जिलों में सोलर का काम दिलाने का भरोसा देकर माल की आपूर्ति के लिए दो अलग-अलग कोटेशन तैयार कराए।

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इनकी कुल कीमत 21 लाख 87 हजार 904 रुपये थी। 20 जनवरी 2026 को उसने अपनी फर्म के खाते से 21 लाख 87 हजार एप्पल सोलर एनर्जी के खाते में आरटीजीएस से भेजे। रकम मिलने के बाद आरोपी ने माल में कमी होने का हवाला देकर टालमटोल की। रुपये मांगने पर आरोपी ने पांच-पांच लाख रुपये की चार चेक दिए। पीड़ित ने जब चेक बैंक में लगाए तो सभी पर भुगतान रोकने का आदेश लगा मिला। शहर कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि मंगलवार देर शाम मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होगी।

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