Hardoi News: सोलर कारोबार शुरू कराने के नाम पर 21.87 लाख हड़पे

Hardoi News: हरदोई। सोलर सिस्टम लगवाने और कारोबार शुरू कराने के नाम पर एक कारोबारी से 21.87 लाख हड़पने का मामला सामने आया है। आरोप है रुपये लेने के बाद माल की आपूर्ति की गई और न रकम लौटाई। रकम लौटाने के लिए दी गईं पांच-पांच लाख के चार चेक बैंक में लगाने पर भुगतान रोकने का आदेश लगा मिला। शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। टड़ियावां थाना क्षेत्र के सैदापुर निवासी देव शुक्ला की शुक्ला ट्रेडिंग कंपनी है। बताया कि शहर के वैटगंज निवासी अशोक श्रीवास्तव एप्पल सोलर एनर्जी नाम से फर्म चलाते हैं। आरोप है अशोक ने हरदोई और आसपास के जिलों में सोलर का काम दिलाने का भरोसा देकर माल की आपूर्ति के लिए दो अलग-अलग कोटेशन तैयार कराए।