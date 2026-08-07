Hardoi News: आशा से 60 हजार रुपये और जेवर हड़पने का आरोप
Hardoi News: हरदोई में एक आशा वर्कर ने सर्वेश रावत पर नौकरी दिलाने के नाम पर 60 हजार रुपये और जेवर की ठगी का आरोप लगाया है। महिला ने शिकायत की कि सर्वेश ने 12 हजार प्रति महीने की नौकरी के लिए सिक्योरिटी के रूप में एक लाख रुपये मांगे थे, जिसके बाद उसने जेवर गिरवी रखकर पैसे दिए। अब उसे न नौकरी मिली और न ही जेवर वापस मिले।
Hardoi News: हरदोई। नौकरी लगवाने के नाम पर सीतापुर की आशा वर्कर से 60 हजार और जेवर लेने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। सीतापुर थाना संदना क्षेत्र के असुवामंड निवासी रीता श्रीवास्तव ने एसपी को प्रार्थनापत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। बताया, वह आशा वर्कर हैं। हरदोई में रिश्तेदारी के चलते मंगलीपुरवा मोहल्ला सईयापुर कोतवाली शहर निवासी सर्वेश रावत से उनकी जान-पहचान हुई थी। आरोप है करीब आठ-दस साल पहले सर्वेश ने गांव में 12 हजार महीने की नौकरी लगवाने की बात कही और एक लाख सिक्योरिटी मांगी। रुपये न होने पर उसने जेवर गिरवी रखकर रकम देने को कहा।
महिला के अनुसार उसने पिंटू सुनार के पास सोने का हार, मंगलसूत्र और कान की झुमकी 60 हजार रुपये में गिरवी रखकर रकम सर्वेश को दे दी। आरोप है नौकरी लगी और न जेवर वापस मिले। महिला ने सर्वेश पर टालमटोल करने और घर पहुंचने पर रास्ता बदलकर भागने का आरोप लगाया है। उसने एसपी से रिपोर्ट दर्ज कर जेवर और रकम वापस दिलाने की मांग की है। शहर कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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