Hardoi News: सोलर प्लांट लगाने के नाम पर 1.60 लाख की ठगी, रिपोर्ट दर्ज
Hardoi News: हरदोई के मान सिंह ने सोलर प्लांट के लिए 1.60 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अप्रैल 2026 में पैसे देने के बाद भी सोलर प्लांट नहीं लगाया गया। बाद में आरोपी ने वापस पैसे देने से इंकार कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है।
Hardoi News: हरदोई। शहर के नबीपुरवा, धर्मशाला रोड निवासी मान सिंह ने सोलर प्लांट लगाने के नाम पर 1.60 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अप्रैल 2026 में रविकांत शुक्ला को आरटीजीएस से 1.60 लाख दिए गए थे। आरोपी ने दो-चार दिन में सोलर प्लांट लगाने का भरोसा दिया पर चार माह बाद भी सिर्फ सोलर प्लेटें लगाई गईं। प्लांट चालू नहीं किया गया। आरोप है कि काम पूरा कराने और रुपये वापस मांगने पर आरोपी ने इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की। इस पर चौकी में समझौता हुआ और 20 दिन में प्लांट चालू करने या पूरी धनराशि लौटाने का आश्वासन दिया गया पर तय समय बीतने के बाद भी न तो काम पूरा हुआ और न रुपये वापस किए गए।
पीड़ित ने दोबारा शिकायत करने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई न होने का भी आरोप लगाया। शहर कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है।
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