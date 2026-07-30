Hardoi News: अंतिम संस्कार में जा रहे मामा की सड़क हादसे में मौत, भांजा गंभीर घायल
Hardoi News: हरदोई जिले में सीतापुर की ओर जा रहे मामा-भांजा की बाइक एक अन्य बाइक से टकरा गई। इस हादसे में मामा सोनू की मौत हो गई, जबकि भांजा पवन गंभीर रूप से घायल है। सोनू खेती करके परिवार का पालन-पोषण करता था। हादसे के बाद परिवार में मातम छा गया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है।
Hardoi News: हरदोई। सीतापुर में एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे मामा-भांजा की बाइक हरियावां थाना क्षेत्र में दूसरी बाइक से टकरा गई। हादसे में मामा की मौत हो गई, जबकि भांजा गंभीर घायल है। हादसे के बाद परिवार में मातम छा गया। मिरगवां निवासी 20 वर्षीय सोनू अपने भांजे पवन निवासी ग्राम छुलाहा थाना सुरसा के साथ गुरुवार सुबह बाइक से सीतापुर के महोली क्षेत्र जा रहे थे। सुबह करीब आठ बजे हरियावां थानाक्षेत्र के बिलहरी गांव के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को एंबुलेंस से राजकीय मेडिकल कॉलेज भिजवाया। वहां डॉक्टरों ने सोनू को मृत घोषित कर दिया, जबकि पवन का उपचार जारी है। बताया गया कि सोनू खेती-किसानी कर परिवार का भरण-पोषण करता था। वह तीन भाइयों और तीन बहनों में दूसरे नंबर पर था। उसकी असमय मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शहर कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज से सूचना मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की गई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।