Hardoi News: रास्ते के विवाद में घायल अधेड़ की 21वें दिन मौत

Hardoi News: अतरौली। अतरौली थानाक्षेत्र के ग्राम महुआखेड़ा मजरा हर्रैया में रास्ते के विवाद को लेकर हुई मारपीट में गंभीर घायल अधेड़ की 21वें दिन बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद मारपीट का मामला अब गैर-इरादतन हत्या की धारा में तरमीम किया जाएगा। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 15 जुलाई की शाम करीब पांच बजे रास्ते और दीवार गिराने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था, जो मारपीट में बदल गया। दोनों पक्षों के दो-दो लोग घायल हुए थे। गंभीर घायल अवधेश को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया।

वहां 21 दिन तक उपचार के बाद बुधवार सुबह उनकी मौत हो गई। घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए थे। एक पक्ष की ओर से मूंगा देवी ने आरोप लगाया था कि दीवार गिराने के विवाद में अवधेश, इन्द्रेश, रामदीन, आदित्य और रामकली ने लाठी-डंडों व फावड़े से हमला कर उनके पिता रामकुमार और भाई लवकुश को घायल कर दिया। वहीं, दूसरे पक्ष की ओर से आदित्य कुमार ने दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि रास्ते के विवाद में जितेंद्र, लवकुश, दिनेश, श्रीकांत, महेंद्र सहित अन्य लोगों ने लाठी-डंडों और फावड़े से हमला कर उनके पिता अवधेश को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सूचना पर पहुंची डायल-112 पुलिस को देखकर विपक्षी फरार हो गए। पहले थाने पहुंचकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। बाद में उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद उनकी रिपोर्ट दर्ज की गई।इंस्पेक्टर शिवाकांत पाण्डेय ने बताया कि अवधेश की मौत के बाद दर्ज मारपीट के मुकदमे को गैर इरादतन हत्या की धारा में तरमीम किया जा रहा है। मामले में आरोपी दिनेश, लवकुश, श्रीकांत और रामकुमार को गिरफ्तार कर चिकित्सकीय परीक्षण के बाद न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जा रहा है।