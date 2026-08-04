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Hardoi News: कृषि फार्म में करोड़ों की अनियमितता का आरोप, भाकियू ने किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: हरदोई जिले में अतरौली थाना क्षेत्र के कासिमाबाद सरकारी कृषि फार्म में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन का धरना शुरू हुआ। हजारों किसानों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि करोड़ों रुपये का अनियमित भुगतान किया गया है।

Hardoi News: कृषि फार्म में करोड़ों की अनियमितता का आरोप, भाकियू ने किया प्रदर्शन

Hardoi News: हरदोई, संवाददाता। हरदोई जिले में अतरौली थाना क्षेत्र के कासिमाबाद स्थित सरकारी कृषि फार्म में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने सोमवार से धरना शुरू कर दिया। भाकियू जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों किसान कृषि फार्म परिसर में धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना है कि निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रहेगा। भाकियू नेताओं ने आरोप लगाया कि 4 मार्च 2025 से 1 जून 2026 के बीच कासिमाबाद और जैतपुर कृषि फार्मों में मजदूरी व कृषि कार्यों के नाम पर करोड़ों रुपये का अनियमित भुगतान किया गया। उनका दावा है कि कासिमाबाद क्षेत्र में करीब 1.84 करोड़ रुपये और जैतपुर क्षेत्र में लगभग 89 लाख रुपये का भुगतान कार्य के अनुपात से अधिक दिखाकर किया गया है।

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किसानों ने आरोप लगाया कि एक बिल में जेसीबी के स्थान पर मोटरसाइकिल का नंबर दर्ज कर भुगतान किया गया। वहीं कई ऐसे लोगों को भी भुगतान दिखाया गया, जिन्होंने मौके पर कोई कार्य नहीं किया। लाभार्थी सूची में मुंशी, उनके परिजनों और अन्य लोगों को बिना कार्य भुगतान करने का भी आरोप लगाया गया है। एसएडीपी योजना के तहत जिप्सम के दुरुपयोग की जांच की भी मांग की गई। भाकियू ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। धरने में प्रदेश अध्यक्ष सुशील सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, अशोक भारती, शिवलाल मौर्य, मालिक शुक्ला, नीरज कुमार, राकेश अर्कवंशी सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।

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