Hardoi News: कृषि फार्म में गोलमाल को लेकर भाकियू सर्वसमाज ने सौंपा ज्ञापन
Hardoi News: कासिमाबाद के सरकारी कृषि फार्म में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन (सर्वसमाज) का धरना तीसरे दिन भी जारी है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन लिया और 20 कार्यदिवस में जांच का आश्वासन दिया। संगठन ने कार्रवाई न होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है।
Hardoi News: अतरौली। कासिमाबाद स्थित सरकारी कृषि फार्म में कथित करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताओं के विरोध में भारतीय किसान यूनियन (सर्वसमाज) का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। सोमवार को कृषि विभाग के अधिकारी धरनास्थल पहुंचे। किसानों से वार्ता के बाद 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्राप्त किया। अधिकारियों ने 20 कार्यदिवस के भीतर जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। भाकियू (सर्वसमाज) के जिलाध्यक्ष सुनील तिवारी ने बताया कि नायब तहसीलदार संतोष कुमार, जिला कृषि अधिकारी डॉ. सतीश पाठक और उप कृषि निदेशक डॉ. राजेश कुमार से वार्ता के दौरान ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि यदि तय समय में दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन दोबारा अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेगा।
कार्यवाहक जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि कासिमाबाद क्षेत्र में 4 मार्च 2025 से 1 जून 2026 के बीच मजदूरी मद में करीब 1.84 करोड़ रुपये तथा जैतपुर क्षेत्र में 89 लाख रुपये का कार्य से अधिक भुगतान दर्शाकर वित्तीय अनियमितता की गई है।ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि एक बिल में ट्रैक्टर की जगह बाइक का पंजीकरण नंबर दर्ज कर समतलीकरण कार्य का भुगतान किया गया। प्रदेश अध्यक्ष सुशील सिंह चौहान, अशोक भारती, शिवलाल मौर्य, मालिक शुक्ला, नीरज कुमार, राकेश अर्कवंशी, हिम्मत, अतुल, अजय, विनय सिंह तोमर, रामू त्रिपाठी सहित अनेक किसान एवं संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे।
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