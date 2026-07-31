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Hardoi News: खेत देखने पहुंचे युवक पर हमला, चार पर एफआईआर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: टड़ियावां। गांव महमदापुर निवासी रामखेलावन ने बताया कि उसका खेत पड़ोस के भैंसरी गांवटड़ियावां। गांव महमदापुर निवासी रामखेलावन ने बताया कि उसका खेत पड़ो

Hardoi News: खेत देखने पहुंचे युवक पर हमला, चार पर एफआईआर

Hardoi News: टड़ियावां। गांव महमदापुर निवासी रामखेलावन ने बताया कि उसका खेत पड़ोस के भैंसरी गांव में है। आरोप है उसके खेत के पड़ोस में शहर कोतवाली इलाके के मोहल्ला गंगानगर कालोनी निवासी श्याम मोहन शुक्ला का खेत है। तहरीर में बताया कि 11 जुलाई की दोपहर वह अपना खेत देखने गया था। आरोप है विपक्षी श्याम मोहन शुक्ला, मोहित शुक्ला, जगदीश और सुशील ने गालियां देते हुए उसकी लाठी डंडों से पिटाई कर दी। पुलिस ने चारों हमलावरों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

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