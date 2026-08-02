Hardoi News: बिजली की लाइन में दिखे खतरे तो तुरंत दें सूचना
Hardoi News: कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विद्युत विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। उपभोक्ताओं को अपील की गई है कि अगर यात्रा मार्ग पर कोई बिजली का पोल झुका हुआ है या तार ढीले हैं तो वह तुरंत विभाग को सूचित करें। विभाग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं।
Hardoi News: मल्लावां, संवाददाता। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए विद्युत विभाग ने विशेष सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। मल्लावां उपकेंद्र से जुड़े उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि यात्रा मार्ग या आसपास कहीं भी बिजली का पोल झुका हुआ, तार ढीले या किसी प्रकार की विद्युत दुर्घटना की आशंका दिखाई दे तो तत्काल विभाग को सूचना दें। अवर अभियंता एहतेशाम अहमद ने बताया कि कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समय रहते सूचना मिलने पर खराबी दूर कर संभावित हादसों को रोका जा सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी विद्युत खराबी को स्वयं ठीक करने का प्रयास न करें, बल्कि सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए संबंधित अधिकारियों या कर्मचारियों को तत्काल सूचना दें।
आपात स्थिति या बिजली लाइन बंद कराने के लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। मल्लावां पावर हाउस का नंबर 8005490435 तथा अवर अभियंता का नंबर 9415901205 है। इसके अलावा लाइनमैन सतीश (6393454755), देवेन्द्र (7784847703), राकेश (7518470580) और महिपाल (7380935405) से भी संपर्क किया जा सकता है। विभाग ने कांवड़ यात्रा के दौरान सभी से बिजली की लाइनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और सतर्क रहने की अपील की है।
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