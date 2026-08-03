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Hardoi News: संदिग्ध हालात में बालिका की मौत, सर्पदंश की आशंका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: हरदोई जिले के बढ़िया पुरवा गांव में आठ वर्षीय बालिका अनु की स्थिति संदिग्ध परिस्थितियों में बिगड़ गई। परिजनों ने उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार का कहना है कि संभवतः किसी जहरीले सर्प ने उसे काटा है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है।

Hardoi News: संदिग्ध हालात में बालिका की मौत, सर्पदंश की आशंका

Hardoi News: हरदोई। सांडी थाना क्षेत्र के बढ़िया पुरवा गांव की आठ वर्षीय बालिका की संदिग्ध हालात में हालत बिगड़ गई। परिजन उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने सर्पदंश की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बढ़िया पुरवा निवासी श्याम सिंह मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। रविवार शाम वह काम से घर लौटे तो परिजनों ने बताया कि उनकी आठ वर्षीय बेटी अनु के पैरों में तेज दर्द हो रहा है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। आनन-फानन में परिजन उसे लेकर राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचे पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

परिजनों के अनुसार अनु तीन भाइयों और तीन बहनों में तीसरे स्थान पर थी। उनका कहना है कि संभवतः किसी जहरीले सर्प ने उसे काट लिया, जिससे उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। शहर कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि जिला अस्पताल से सूचना मिलने के बाद शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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