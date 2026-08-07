Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hardoi News: नशामुक्ति की शपथ लेकर जागरूकता रैली निकाली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
Follow us on Google News
share

Hardoi News: हरदोई के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में मानसिक रोग विभाग द्वारा नशा मुक्ति पखवाड़े के तहत शपथ ग्रहण समारोह, स्वच्छता अभियान और जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्रों और कर्मचारियों ने भाग लिया और नशे से दूर रहने की शपथ ली। स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए स्वच्छता अभियान चलाया गया।

नशामुक्ति की शपथ लेकर जागरूकता रैली निकाली
नशामुक्ति की शपथ लेकर जागरूकता रैली निकाली

Hardoi News: हरदोई। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में मानसिक रोग विभाग की ओर से नशा मुक्ति पखवाड़े के तहत गुरुवार को शपथ ग्रहण, स्वच्छता अभियान और जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम विभागाध्यक्ष डॉ. कुंवर अखिलेश के मार्गदर्शन में हुए। इसमें चिकित्सकों, संकाय सदस्यों, कर्मचारियों और एमबीबीएस छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। महाविद्यालय परिसर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानाचार्य डॉ. जे. बी. गोगोई ने प्रतिभागियों को नशे से दूर रहने और दूसरों को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने की शपथ दिलाई। नशा युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और भविष्य को प्रभावित करता है। स्वस्थ और जागरूक युवा ही राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान दे सकता है।

इसके बाद परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। चिकित्सकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने श्रमदान कर परिसर की साफ-सफाई की। इसके माध्यम से स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने का संदेश दिया गया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पुरुष चिकित्सालय डॉ. चंद्र कुमार, महिला चिकित्सालय के डॉ. सुबोध कुमार, नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉ. वीपीएस तोमर, डॉ. मधुलिका शुक्ला, डॉ. सौरभ शुक्ला, फार्मासिस्ट विजय तिवारी मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Medical College Hardoi News Hardoi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।