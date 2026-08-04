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Hardoi News: प्रेम प्रसंग को लेकर दो पक्षों में मारपीट, चार पर मुकदमे की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: प्रेम प्रसंग को लेकर दो पक्षों में मारपीट, चार पर मुकदमे की मांग

Hardoi News: हरदोई। बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के विजगवां गांव में कथित प्रेम प्रसंग को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। कोयल बाग कॉलोनी निवासी रीना ने आरोप लगाया उसके पति बबलू का विजगवां निवासी एक युवती से कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा है। आरोप है दो अगस्त की रात करीब 11 बजे वह पति के पीछे विजगवां पहुंची तो वहां बबलू, युवती, उसके भाई अक्षय और मां किरन ने गाली-गलौज की। आरोप है विरोध करने पर चारों ने उसके साथ मारपीट की। इससे उसे चोटें आईं। बचाने पहुंचे उसके देवर राहुल के साथ भी मारपीट की गई। शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे, तब मामला शांत हुआ।

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जाते समय आरोपियों ने दोबारा आने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने थाना बेहटा गोकुल में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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