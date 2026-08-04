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Hardoi News: महिला से मारपीट का आरोप, रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: हरदोई के बेहटागोकुल थानाक्षेत्र के कसियापुर गांव में रामरूप ने पड़ोसी राजवीर पर अपनी पत्नी रूपरानी के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। राजवीर नशे में था और उसने रूपरानी को पीट दिया, जिससे उसे चोटें आईं। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।

Hardoi News: महिला से मारपीट का आरोप, रिपोर्ट दर्ज

Hardoi News: हरदोई। बेहटागोकुल थानाक्षेत्र के कसियापुर गांव में महिला से मारपीट का मामला सामने आया है। रामरूप ने आरोप लगाया कि तीन अगस्त की दोपहर करीब दो बजे पड़ोसी राजवीर नशे में उसके घर पहुंचा और उसकी पत्नी रूपरानी से गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने रूपरानी को पीटा, जिससे उसके दाहिने पैर समेत शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं। बचाने पहुंची विनीता ने बीच-बचाव कराया, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। थाना प्रभारी निरीक्षक मारकंडेय सिंह ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। प्रकरण की जांच की जा रही है।

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जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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