Hardoi News: महिला ने सास और ससुर पर लिखाई पिटाई की रिपोर्ट
Hardoi News: टड़ियावां के बर्रा सराय गांव में आकांक्षा ने अपने सास-ससुर पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। 28 जुलाई 2026 को हुए इस घटना में आकांक्षा को चोटें आईं। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
Hardoi News: टड़ियावां। थाना क्षेत्र के बर्रा सराय गांव की निवासी आकांक्षा पत्नी राहुल कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बीती 28 जुलाई 2026 को सुबह करीब 10 बजे उनके सास किरन कुमारी व ससुर कन्दिरपाल ने उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोप है कि दोनों ने डंडों, लात-घूंसों और थप्पड़ों से मारपीट की, जिससे उन्हें चोटें आईं। पीड़िता का कहना है कि आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। प्रभारी निरीक्षक इख्तियार हुसैन ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
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