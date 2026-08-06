Hardoi News: पति समेत ससुरालियों पर मारपीट का आरोप, रिपोर्ट दर्ज
Hardoi News: हरदोई की उमा पाण्डेय ने अपने पति, सास और ससुर के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि ससुरालीजन उन्हें प्रताड़ित करते हैं और घर से निकालने की धमकी देते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Hardoi News: हरदोई। शहर के आशा नगर निवासी उमा पाण्डेय ने कोतवाली शहर में पति, सास और ससुर के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पीड़िता का कहना है कि ससुरालीजन आए दिन प्रताड़ित करते हैं और घर से निकालने की धमकी देते हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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