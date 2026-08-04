Hardoi News: सकाहा के शिव संकट हरण मंदिर पहुंचे डीएम-एसपी, व्यवस्थाओं का लिया जायजा
Hardoi News: बेहटागोकुल में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जिलाधिकारी अनुनय झा और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने सीसीटीवी, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने रूट डायवर्जन और भीड़ नियंत्रण पर भी ध्यान दिया।
Hardoi News: बेहटागोकुल। श्रावण मास के प्रथम सोमवार और कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जिलाधिकारी अनुनय झा एवं पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बावन ब्लॉक क्षेत्र स्थित श्री शिव संकट हरण मंदिर, सकाहा का निरीक्षण कर सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे लगातार चालू रहें, सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाए और अराजक तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जाए। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की नियमित जांच करने, अधोमानक खाद्य सामग्री की बिक्री रोकने तथा अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने के भी निर्देश दिए। डीएम ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम को लगातार सक्रिय रखने, चिकित्सा हेल्प डेस्क, एंबुलेंस, प्राथमिक उपचार और अन्य आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध रखने के निर्देश दिए।
वहीं पुलिस अधीक्षक ने रूट डायवर्जन, पार्किंग व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण की समीक्षा करते हुए निर्धारित सुरक्षा व्यवस्था का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए।
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