Hardoi News: चकबंदी कार्यों की समीक्षा, पांच वर्ष पुराने वाद जल्द निपटाने के निर्देश
Hardoi News: हरदोई में, जिलाधिकारी अनुनय झा ने चकबंदी कार्यों की समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए। किसानों की शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान करने पर जोर दिया गया। डीएम ने पुराने लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने की आवश्यकता बताई।
Hardoi News: हरदोई, संवाददाता। जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में सोमवार को स्वामी विवेकानंद सभागार में चकबंदी कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जनपद में चल रहे चकबंदी कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रकरणों का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। डीएम ने कहा कि किसानों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए तथा चकबंदी प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न होने पाए। जिलाधिकारी ने चकबंदी अभिलेखों का नियमित सत्यापन कराने और सभी कार्य शासन की मंशा एवं नियमों के अनुरूप करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से पांच वर्ष पुराने लंबित वादों का शीघ्र निस्तारण करने पर जोर दिया।
बैठक में एसओसी, जॉइंट मजिस्ट्रेट नारायणी भाटिया, सीओ चकबंदी शकील अहमद सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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