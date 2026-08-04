Hardoi News: खेत तालाब योजना में अधिक किसानों को लाभ देने के निर्देश
Hardoi News: हरदोई में, डीएम अनुनय झा की अध्यक्षता में जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति की बैठक हुई। बैठक में भूमि संरक्षण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डीएम ने खेत तालाब योजना और वृक्षारोपण पर जोर दिया, साथ ही सभी योजनाओं के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
Hardoi News: हरदोई। डीएम अनुनय झा की अध्यक्षता में मंगलवार को स्वामी विवेकानन्द सभागार में जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति एवं जिला मिशन समिति की बैठक आयोजित हुई। जिसमें भूमि संरक्षण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं तथा गत वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष हुई प्रगति की समीक्षा की गई। डीएम ने खेत तालाब योजना की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक पात्र किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मार्जिनल एवं पेरिफेरल बांधों पर वृक्षारोपण कराने तथा उसके फोटोग्राफ उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही समतलीकरण एवं भूमि एवं जल संरक्षण कार्य जिन विकास खंडों में नहीं हुए हैं, वहां चालू वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति देकर समयबद्ध ढंग से पूरा कराने के निर्देश दिए।
विभागीय कार्यों का स्थलीय सत्यापन कर गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए सभी योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने को कहा, ताकि अधिकाधिक किसानों को लाभ मिल सके। सीडीओ नेहा व्याडवाल, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट संस्कृति त्रिवेदी, उपनिदेशक कृषि, जिला भूमि संरक्षण अधिकारी प्रथम इन्द्रसेन नाथ, जिला भूमि संरक्षण अधिकारी द्वितीय डॉ. निधि राठौर मौजूद रहे।
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