Hardoi News: पुराने विवाद में युवक की पिटाई,चार पर रिपोर्ट
Hardoi News: गांव परसपुर के रामनाथ ने पुलिस में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि 25 जुलाई की रात विपक्षियों ने छप्पर को लेकर उसे और उसकी भाभी को पीटा। आरोप है कि विपक्षियों ने गالियां दी और जानमाल की धमकी भी दी।
Hardoi News: टड़ियावां। गांव परसपुर निवासी रामनाथ ने पुलिस को तहरीर देकर रिपोर्ट लिखाई है। आरोप है कि गांव निवासी विपक्षी देशराज, सुरेश, खुशीराम और अजीत से उसका छप्पर को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप है कि 25 जुलाई की रात विपक्षीगणों ने गालियां देते हुए लाठी डंडों से पीट दिया। बचाने दौड़ी उसकी भाभी रामरानी को पीटकर जानमाल की धमकी दी।
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