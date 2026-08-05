Hardoi News: पति से हुआ विवाद तो महिला ने जहरीला पदार्थ पिया, मौत
Hardoi News: हरदोई, संवाददाता। बघौली थाना क्षेत्र के ग्राम बीकापुर में पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना प
Hardoi News: हरदोई। बघौली थाना क्षेत्र के ग्राम बीकापुर में पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद एक विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बीकापुर निवासी जावेद अहमद उर्फ मुस्तफा ने सूचना दी कि उसकी शादी करीब दो साल पहले कछौना थाना क्षेत्र के बालामऊ निवासी अफसाना से हुई थी। बुधवार सुबह किसी बात को लेकर पति-पत्नी में विवाद हो गया। आरोप है इसके बाद अफसाना ने गेहूं में डालने वाली जहरीली दवा पी ली। गंभीर हालत में उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर उपनिरीक्षक राकेश कुमार यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई शुरू की।
एसओ प्रशान्त दुबे ने बताया कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
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