Hardoi News: रेल अधिकारियों के जवाबों में विरोधाभास, हरदोई स्टेशन की नई डिजाइन पर उठे सवाल

Hardoi News: हरदोई। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हरदोई रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। स्टेशन भवन की फ्रंट डिजाइन में बदलाव को लेकर रेल अधिकारियों के अलग-अलग बयानों से स्थिति और उलझ गई है। पहले रेल प्रशासन ने कहा था कि फसाड और शीशे के कार्य की अधिकता को देखते हुए डिजाइन का पुनः परीक्षण किया जा रहा है तथा नई डिजाइन सांसद जयप्रकाश रावत की स्वीकृति के बाद ही निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन करीब 24 दिन बीतने के बाद भी न तो नई डिजाइन सार्वजनिक की गई और न ही सांसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की पुष्टि हुई है।

इसी बीच सोशल मीडिया पर रेल अधिकारियों ने दावा किया कि स्टेशन भवन की डिजाइन में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है जिससे उसकी भव्यता प्रभावित हो। अधिकारियों का कहना है कि यदि तकनीकी व्यवहार्यता और भविष्य के अनुरक्षण को ध्यान में रखते हुए कुछ संशोधन किए गए हैं तो उनका उद्देश्य केवल परियोजना को अधिक उपयोगी और टिकाऊ बनाना है। इस बयान ने पहले जारी स्पष्टीकरण और वर्तमान दावे के बीच विरोधाभास की स्थिति पैदा कर दी है। दूसरी ओर, स्थानीय लोगों और रेल यात्रियों का आरोप है कि प्रस्तावित भवन की ऊंचाई सहित कई प्रमुख विशेषताओं में कटौती कर दी गई है। उनका कहना है कि करीब 60 फीट ऊंचे प्रस्तावित स्टेशन भवन को लगभग 30 फीट तक सीमित किए जाने की चर्चा है, जिससे परियोजना की मूल भव्यता प्रभावित हो सकती है। सांसद जयप्रकाश रावत ने कहा कि रेलवे के उच्च अधिकारियों ने उन्हें फ्रंट डिजाइन में किसी बदलाव की जानकारी नहीं दी है और अब तक कोई नई डिजाइन भी उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि शनिवार को हरदोई आने के बाद मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब कर पूरे मामले पर जवाब मांगा जाएगा।