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Hardoi News: विधायक बोले- हर बच्चे तक पहुंचेगी आधुनिक शिक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: पचदेवरा के कूण्डी स्थित संविलियन विद्यालय में विधायक माधवेन्द्र प्रताप सिंह ने शुक्रवार को डिजिटल शिक्षण कक्ष और नवीन फर्नीचर का लोकार्पण किया। विधायक ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक शिक्षा पहुँचाना है। ये नए संसाधन विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में मदद करेंगे।

विधायक बोले- हर बच्चे तक पहुंचेगी आधुनिक शिक्षा
विधायक बोले- हर बच्चे तक पहुंचेगी आधुनिक शिक्षा

Hardoi News: पचदेवरा। क्षेत्र के कूण्डी स्थित संविलियन विद्यालय में शुक्रवार को विधायक निधि योजना के अंतर्गत निर्मित डिजिटल शिक्षण कक्ष एवं नवीन फर्नीचर का लोकार्पण भाजपा विधायक माधवेन्द्र प्रताप सिंह 'रानू' ने किया। उन्होंने डिजिटल शिक्षण कक्ष को विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य और आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए समर्पित करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक बच्चे तक आधुनिक शिक्षा पहुंचाना है। ब्लॉक प्रमुख संघ के प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह 'सेनानी' ने कहा कि ग्रामीण विद्यालयों में आधुनिक शिक्षण सुविधाओं का विस्तार समय की आवश्यकता है। डिजिटल शिक्षण कक्ष विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल को नई दिशा देगा तथा उन्हें प्रतिस्पर्धी युग के अनुरूप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे प्रयास समाज के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव हैं।

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