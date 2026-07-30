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Hardoi News: सावन के पहले दिन भोलेनाथ का किया शृंगार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: हरदोई में सावन माह के पहले दिन शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से भक्त मंदिरों में जलाभिषेक और पूजा करने पहुंचे। गंगाजल, दूध, दही, और बेलपत्र जैसे पदार्थ अर्पित किए गए। कई मंदिरों में विशेष पूजा और भजन-कीर्तन का आयोजन हुआ, जिससे वातावरण भक्तिमय बना रहा।

सावन के पहले दिन भोलेनाथ का किया शृंगार
सावन के पहले दिन भोलेनाथ का किया शृंगार

Hardoi News: हरदोई। सावन माह के प्रथम दिन गुरुवार को जिले भर के शिवालयों में श्रद्धा और आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह ब्रह्ममुहूर्त से ही श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे। शिव भक्तों ने गंगाजल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा, भांग और पुष्प अर्पित कर भोलेनाथ का विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया तथा आकर्षक श्रृंगार किया। शहर के प्रमुख शिव भोले मंदिर, रामजानकी मंदिर, संकट हरण मंदिर सकाहा, बाबा सुनासीर नाथ मंदिर सकाहा सहित ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों में भी श्रद्धालुओं ने मनोकामना मांगी। मंदिरों में हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा।

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कई मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना, रुद्राभिषेक और भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया। महिलाओं ने परिवार की सुख-समृद्धि और कामना के साथ भगवान शिव की आराधना की। सावन के पहले दिन बड़ी संख्या में कांवड़िए भी विभिन्न शिवालयों में गंगाजल चढ़ाने पहुंचे। मंदिरों को रंग-बिरंगी झालरों, फूलों और विद्युत सजावट से आकर्षक रूप दिया गया।

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