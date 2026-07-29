Hardoi News: साहब... दबंगों के डर से डेढ़ साल से घर नहीं गया मैं

Hardoi News: शाहाबाद। शाहाबाद क्षेत्राधिकारी कार्यालय में बुधवार को एक ऐसा भावुक मामला सामने आया, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। फरियाद लेकर पहुंचे एक व्यक्ति ने अधिकारी से कहा, साहब! दबंगों के डर से मैं पिछले डेढ़ साल से अपने ही घर नहीं गया हूं। आज बस एक बार अपना घर देखने की इच्छा है। फरियादी की यह बात सुनते ही अपर पुलिस अधीक्षक एवं शाहाबाद क्षेत्राधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे आलोक राज नारायण ने तत्काल स्थानीय पुलिस को बुलाया और सुरक्षा व्यवस्था के साथ पीड़ित को उसके घर भेजने के निर्देश दिए। नगर के मोहल्ला सुलेमानी निवासी मोहम्मद खालिद ने बताया कि 8 अप्रैल 2025 को जमीन के विवाद को लेकर मोहल्ले के ही आरिफ, मुस्तफिक, यमीन, मौलाना और अफसर ने उस पर कई राउंड फायरिंग की थी।

आरोप है कि घटना के बाद उसने कई अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाए पर उसे न्याय नहीं मिला। उसने न्यायालय की शरण ली, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। बावजूद दबंगों के डर से उसने 10 अप्रैल 2025 को अपना घर छोड़ना पड़ा। पहले वह कई महीनों तक परिवार के साथ हरदोई में रहा और बाद में लखनऊ जाकर रहने लगा। बुधवार को मोहम्मद खालिद किसी कार्य से शाहाबाद आया। इस दौरान उसे अपने बंद पड़े घर को देखने की इच्छा हुई। उसने अपनी पीड़ा अपर पुलिस अधीक्षक आलोक राज नारायण के सामने रखी। फरियादी की बात सुनते ही अधिकारी ने बिना देर किए स्थानीय पुलिस को निर्देशित किया और सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसे उसके घर तक पहुंचाया। अधिकारी की इस त्वरित और मानवीय पहल को देखकर क्षेत्राधिकारी कार्यालय में मौजूद अन्य फरियादियों ने भी उनकी सराहना की।