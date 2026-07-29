Hardoi News: एमएलसी ने स्मृति द्वार व सड़क बनाने के लिए लिखा पत्र

Hardoi News: एमएलसी ने स्मृति द्वार व सड़क बनाने के लिए लिखा पत्र
Hardoi News: एमएलसी ने स्मृति द्वार व सड़क बनाने के लिए लिखा पत्र एमएलसी ने स्मृति द्वार व बनाने के लिए लिखाएमएलसी ने स्मृति द्वार व बनाने के लिए लिखाएमएलसी ने स्मृ
Hardoi News: संडीला। क्षेत्र स्थित किन्हौटी गांव निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम सनेही मिश्रा की पावन स्मृति में एक द्वार बनवाने की मांग की गई है। एमएलसी अशोक अग्रवाल ने इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी को पत्र भेजा है। यह द्वार गांव के पास विधायक निधि से बनवाने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानी के योगदान को चिरस्थायी बनाना है। श्री अग्रवाल ने इसी पत्र में एक और महत्वपूर्ण मांग रखी है। उन्होंने पंडित राम सनेही मिश्रा की स्मृति में संचालित विद्यालय तक जाने वाले जर्जर रास्ते के डामरीकरण की मांग की है। यह रास्ता नहर पटरी पर स्थित है।
इसकी खराब हालत के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। एमएलसी ने प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग को पत्र लिखकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।
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