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Hardoi News: प्रशिक्षुओं को मिले प्रमाणपत्र, प्लेसमेंट के लिए किया प्रेरित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: शाहाबाद, संवाददाता। डीसीएम श्रीराम स्किल अकादमी, शाहाबाद में असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन एवं सोलर बैच के प्रशिक्षुओं का प्रमाणपत्र वितरण समारोह आयोजित किय

Hardoi News: प्रशिक्षुओं को मिले प्रमाणपत्र, प्लेसमेंट के लिए किया प्रेरित

Hardoi News: शाहाबाद। डीसीएम श्रीराम स्किल अकादमी, शाहाबाद में असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन एवं सोलर बैच के प्रशिक्षुओं का प्रमाणपत्र वितरण समारोह हुआ। मुख्य अतिथि डीसीएम श्रीराम शुगर इकाई के प्रमुख राजा श्रीवास्तव रहे। उनके साथ डिप्टी इकाई प्रमुख आशीष त्रिपाठी, एचआर हेड अनुराग तोमर, सीएसआर लीड हिमांशु उपमन्यु तथा अन्य अधिकारियों ने प्रशिक्षुओं को प्रमाणपत्र वितरित किए। प्रमाणपत्र प्राप्त करते ही प्रशिक्षुओं के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। इकाई प्रमुख राजा श्रीवास्तव ने प्रशिक्षुओं से व्यक्तिगत रूप से संवाद किया और उनके करियर की योजनाओं की जानकारी ली। बताया कि अर्जित कौशल और अनुशासन ही विद्यार्थियों की सबसे बड़ी पूंजी है। संचालन सेंटर हेड अशोक वर्मा ने किया।

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उन्होंने प्रशिक्षण की रूपरेखा और आगामी प्लेसमेंट गतिविधियों की जानकारी देते हुए सभी प्रशिक्षुओं से अपने कौशल को लगातार निखारते रहने का आह्वान किया।

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