Hardoi News: प्रशिक्षुओं को मिले प्रमाणपत्र, प्लेसमेंट के लिए किया प्रेरित
Hardoi News: शाहाबाद, संवाददाता। डीसीएम श्रीराम स्किल अकादमी, शाहाबाद में असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन एवं सोलर बैच के प्रशिक्षुओं का प्रमाणपत्र वितरण समारोह आयोजित किय
Hardoi News: शाहाबाद। डीसीएम श्रीराम स्किल अकादमी, शाहाबाद में असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन एवं सोलर बैच के प्रशिक्षुओं का प्रमाणपत्र वितरण समारोह हुआ। मुख्य अतिथि डीसीएम श्रीराम शुगर इकाई के प्रमुख राजा श्रीवास्तव रहे। उनके साथ डिप्टी इकाई प्रमुख आशीष त्रिपाठी, एचआर हेड अनुराग तोमर, सीएसआर लीड हिमांशु उपमन्यु तथा अन्य अधिकारियों ने प्रशिक्षुओं को प्रमाणपत्र वितरित किए। प्रमाणपत्र प्राप्त करते ही प्रशिक्षुओं के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। इकाई प्रमुख राजा श्रीवास्तव ने प्रशिक्षुओं से व्यक्तिगत रूप से संवाद किया और उनके करियर की योजनाओं की जानकारी ली। बताया कि अर्जित कौशल और अनुशासन ही विद्यार्थियों की सबसे बड़ी पूंजी है। संचालन सेंटर हेड अशोक वर्मा ने किया।
उन्होंने प्रशिक्षण की रूपरेखा और आगामी प्लेसमेंट गतिविधियों की जानकारी देते हुए सभी प्रशिक्षुओं से अपने कौशल को लगातार निखारते रहने का आह्वान किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।