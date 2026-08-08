Hardoi News: साइबर ठगों ने खाते से उड़ाए 3.63 लाख
Hardoi News: हरदोई में मो. इरफान के यूको बैंक खाते से साइबर ठगों ने 3.63 लाख रुपये निकाल लिए। पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने 2.69 लाख रुपये पर होल्ड लगाया। अनधिकृत लेनदेन होते ही शिकायत करने पर रकम को बचाने के उपाय बताए गए हैं।
Hardoi News: हरदोई। शहर कोतवाली क्षेत्र के सराय थोक पश्चिमी निवासी मो. इरफान के यूको बैंक खाते से साइबर ठगों ने पांच बार में 3.63 लाख रुपये निकाल लिए। मोबाइल पर लगातार संदेश आने के बाद उन्हें रकम निकालने की जानकारी हुई। पीड़ित ने तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस की मदद से 2.69 लाख रुपये पर होल्ड लगवाया गया है। मो. इरफान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका यूको बैंक की सराय थोक पश्चिमी शाखा में बचत खाता है। खाते में करीब 3,64,302 रुपये जमा थे। 31 जुलाई की शाम 5:29 बजे उसके मोबाइल पर 1,40,117 रुपये निकलने का संदेश आया। इसके बाद 5:39 बजे 40,500, 5:41 बजे 27 हजार, 5:45 बजे 27 हजार और 5:47 बजे 1,29,000 रुपये निकलने के संदेश आए। पीड़ित के मुताबिक पांचों लेनदेन में कुल 3,63,617 रुपये खाते से निकल गए। इतनी बड़ी रकम निकलने पर उसने तत्काल ऑनलाइन साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत की। इसके बाद शहर कोतवाली पुलिस की ओर से पीड़ित को बताया गया कि निकाली गई रकम में से 2,69,117 रुपये कोटक महिंद्रा बैंक में होल्ड कराए गए हैं। पीड़ित ने पुलिस से होल्ड रकम वापस खाते में दिलाने के साथ ही बाकी धनराशि की बरामदगी के लिए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है
समय रहते शिकायत से बच सकती है रकम
अनजान कॉल, संदेश या लिंक के जरिए मांगी गई बैंकिंग जानकारी साझा करने से बचना चाहिए। खाते में अनधिकृत लेनदेन की जानकारी मिलते ही बिना देरी संबंधित बैंक और हेल्पलाइन को सूचना देना जरूरी है। प्रारंभिक स्तर पर सूचना मिलने से धनराशि को आगे जाने से रोकने की संभावना रहती है।
जांच में जुटी पुलिस
मामले की जानकारी मिलने के बाद संबंधित बैंकिंग संस्थान से संपर्क कर धनराशि की स्थिति पता की जा रही है। सुरक्षित की गई रकम को पीड़ित तक वापस पहुंचाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। साथ ही बाकी रकम कहां गई, इसका पता लगाने के लिए लेनदेन से जुड़े विवरण खंगाले जा रहे हैं।
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