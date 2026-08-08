Hardoi News: साइबर ठगों ने खाते से उड़ाए 3.63 लाख

Hardoi News: हरदोई। शहर कोतवाली क्षेत्र के सराय थोक पश्चिमी निवासी मो. इरफान के यूको बैंक खाते से साइबर ठगों ने पांच बार में 3.63 लाख रुपये निकाल लिए। मोबाइल पर लगातार संदेश आने के बाद उन्हें रकम निकालने की जानकारी हुई। पीड़ित ने तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस की मदद से 2.69 लाख रुपये पर होल्ड लगवाया गया है। मो. इरफान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका यूको बैंक की सराय थोक पश्चिमी शाखा में बचत खाता है। खाते में करीब 3,64,302 रुपये जमा थे। 31 जुलाई की शाम 5:29 बजे उसके मोबाइल पर 1,40,117 रुपये निकलने का संदेश आया। इसके बाद 5:39 बजे 40,500, 5:41 बजे 27 हजार, 5:45 बजे 27 हजार और 5:47 बजे 1,29,000 रुपये निकलने के संदेश आए। पीड़ित के मुताबिक पांचों लेनदेन में कुल 3,63,617 रुपये खाते से निकल गए। इतनी बड़ी रकम निकलने पर उसने तत्काल ऑनलाइन साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत की। इसके बाद शहर कोतवाली पुलिस की ओर से पीड़ित को बताया गया कि निकाली गई रकम में से 2,69,117 रुपये कोटक महिंद्रा बैंक में होल्ड कराए गए हैं। पीड़ित ने पुलिस से होल्ड रकम वापस खाते में दिलाने के साथ ही बाकी धनराशि की बरामदगी के लिए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है