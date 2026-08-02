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Hardoi News: काव्य गोष्ठी में कवियों ने बांधा समां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: हरदोई में श्री सरस्वती सदन सेवा समिति के नीचे अगस्त माह की काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ माँ सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। विभिन्न कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रभक्ति पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में समिति के सदस्यों और साहित्य प्रेमियों की अच्छी उपस्थिति रही।

काव्य गोष्ठी में कवियों ने बांधा समां
काव्य गोष्ठी में कवियों ने बांधा समां

Hardoi News: हरदोई, संवाददाता। प्राचीनतम साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था श्री सरस्वती सदन सेवा समिति के तत्वावधान में अगस्त माह की काव्य गोष्ठी संस्था के सभागार में आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। संस्थाध्यक्ष श्रवण कुमार मिश्र ''''राही'''' ने आगंतुक कवियों का स्वागत करते हुए काव्य गोष्ठियों के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके बाद युवा कवयित्री गीता गुप्ता ''''मन'''' ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की और अपनी रचनाओं से श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। युवा रचनाकार गीतेश दीक्षित ने सामाजिक विसंगतियों पर तीखा व्यंग्य किया, जबकि कवि अजीत शुक्ल ने गांव की महत्ता और सादगी को अपनी कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया।

गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ प्रवासी साहित्यकार कृष्णकांत ''''अक्षर'''' ने भी अपनी काव्य प्रस्तुति से श्रोताओं की खूब सराहना बटोरी। वरिष्ठ कवि गोपाल शुक्ल ने राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत रचना प्रस्तुत की, वहीं युवा कवि वैभव शुक्ल ने राम और रावण के प्रतीकात्मक प्रसंगों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। नवोदित कवि अजय कुमार यादव ने श्रृंगार रस की कविता सुनाई, जबकि लकी रस्तोगी ने श्रावण माह पर आधारित अपनी रचना प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के अंत में समिति के मंत्री मनीष कुमार मिश्र ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी नियमित रूप से साहित्यिक आयोजनों के आयोजन का संकल्प दोहराया। गोष्ठी का संचालन संयोजक कुलदीप द्विवेदी ने किया। इस अवसर पर गिरीश डिडवानिया, अनूप पुरी, घनश्याम प्रजापति सहित समिति के पदाधिकारी एवं साहित्य प्रेमी उपस्थित रहे।

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