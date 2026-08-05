Hardoi News: जन-जागरूकता रैली को अध्यक्ष ने दिखाई हरी झंडी

Hardoi News: हरदोई। जनपद में अवैध रूप से पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान करने, बिना अनुमति पशु चिकित्सा सेवाएं देने और शेड्यूल -एच श्रेणी की दवाओं का अनधिकृत उपयोग करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी अनुनय झा ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी तहसीलों में संयुक्त जांच समितियों का गठन किया है। समितियां अभियान चलाकर ऐसे अप्रशिक्षित और अनाधिकृत व्यक्तियों की पहचान करेंगी तथा उनके विरुद्ध एफआईआर सहित विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगी। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन और उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद से प्राप्त निर्देशों के क्रम में यह कदम उठाया गया है। प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुछ लोग बिना प्रशिक्षण और अधिकृत अनुमति के पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं तथा पशु चिकित्सा कार्यों के साथ प्रतिबंधित श्रेणी की दवाओं का भी उपयोग कर रहे हैं।