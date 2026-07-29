Hardoi News: निराश्रित गोवंश संरक्षण योजना की समीक्षा, उत्कृष्ट केयरटेकर सम्मानित
Hardoi News: हरदोई में मुख्य विकास अधिकारी नेहा ब्याडवाल की अध्यक्षता में निराश्रित गोवंश संरक्षण योजना की समीक्षा बैठक हुई। इसमें मॉडल गौशालाओं, नंदी गौशालाओं तथा अन्य सुविधाओं पर चर्चा की गई। उत्कृष्ट कार्य करने वाले केयरटेकरों को सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने गोवंश संरक्षण को सुदृढ़ करने के दिशा-निर्देश दिए।
Hardoi News: हरदोई। विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी नेहा ब्याडवाल की अध्यक्षता में निराश्रित गोवंश संरक्षण योजना के अंतर्गत संचालित मॉडल गौशालाओं, नंदी गौशालाओं, सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था, हरा चारा उत्पादन तथा 100 से कम गोवंश संख्या वाले आश्रय स्थलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। गौवंश संरक्षण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी ने जनपद के विभिन्न गोवंश आश्रय स्थलों पर समर्पित भाव से उत्कृष्ट कार्य करने वाले केयरटेकर शांति, नीरज, विश्राम एवं लाखन को छाता एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इन केयरटेकरों ने गोवंशों की देखभाल, स्वच्छता, चारा व्यवस्था तथा आश्रय स्थलों के बेहतर संचालन में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
ऐसे कर्मियों का सम्मान अन्य कर्मचारियों को भी पूरी निष्ठा एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। गोवंश संरक्षण व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाएगा। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रत्येक विकास खंड स्तर पर चयनित मॉडल गौशालाओं में भूसा घर, केयरटेकर कक्ष एवं अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाए। नर, मादा, बछड़ों एवं बीमार गोवंशों का पृथक्करण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।
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