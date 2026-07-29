Hardoi News: सराफा व्यापारी से लूटपाट के आरोपित की जमानत खारिज
Hardoi News: सर्राफा व्यापारी से लूटपाट के आरोपित की जमानत खारिजसर्राफा व्यापारी से लूटपाट के आरोपित की जमानत खारिज
Hardoi News: हरदोई। जनपद न्यायाधीश रीता कौशिक ने 17 जून 2026 को कासिमपुर क्षेत्र में एक सराफा व्यवसायी से हुई लूट की घटना के मामले में आरोपित सत्यपाल मौर्य निवासी ग्राम सुंदरपुर थाना संडीला की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार सराफा व्यवसायी मो. नसीम दुकान बंद कर बाइक से घर जा रहे थे। तभी चार बदमाशों ने बाइक रोककर बैग छीन लिया। बैग में करीब 100 ग्राम सोने एवं दो किलोग्राम चांदी के आभूषण तथा एक मोबाइल फोन रखा था। घटना के बाद पुलिस ने आरोपितों को जेल भेजा था। आरोपित की ओर से जमानत याचिका प्रस्तुत करते हुए उसे झूठा फंसाए जाने तथा किसी प्रकार की बरामदगी न होने का दावा किया गया।
दूसरी ओर जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येन्द्र कुमार सिंह ने केस डायरी के हवाले से कहा, आरोपित की अभिरक्षा से घटना से संबंधित अधगले सोने एवं चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने आरोपित के खिलाफ मामले के अलावा आठ अन्य आपराधिक मुकदमे दर्ज होने की जानकारी भी कोर्ट को दी। उपलब्ध साक्ष्यों, अपराध की प्रकृति एवं उसकी गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय ने माना कि आरोपित को जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार नहीं है।
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