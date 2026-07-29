Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hardoi News: सराफा व्यापारी से लूटपाट के आरोपित की जमानत खारिज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
Follow us on Google News
share

Hardoi News: सर्राफा व्यापारी से लूटपाट के आरोपित की जमानत खारिजसर्राफा व्यापारी से लूटपाट के आरोपित की जमानत खारिज

Hardoi News: सराफा व्यापारी से लूटपाट के आरोपित की जमानत खारिज

Hardoi News: हरदोई। जनपद न्यायाधीश रीता कौशिक ने 17 जून 2026 को कासिमपुर क्षेत्र में एक सराफा व्यवसायी से हुई लूट की घटना के मामले में आरोपित सत्यपाल मौर्य निवासी ग्राम सुंदरपुर थाना संडीला की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार सराफा व्यवसायी मो. नसीम दुकान बंद कर बाइक से घर जा रहे थे। तभी चार बदमाशों ने बाइक रोककर बैग छीन लिया। बैग में करीब 100 ग्राम सोने एवं दो किलोग्राम चांदी के आभूषण तथा एक मोबाइल फोन रखा था। घटना के बाद पुलिस ने आरोपितों को जेल भेजा था। आरोपित की ओर से जमानत याचिका प्रस्तुत करते हुए उसे झूठा फंसाए जाने तथा किसी प्रकार की बरामदगी न होने का दावा किया गया।

ये भी पढ़ें:Hardoi News: महिला अधिवक्ता और उनके पति पर घातक हमले में जमानत खारिज

दूसरी ओर जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येन्द्र कुमार सिंह ने केस डायरी के हवाले से कहा, आरोपित की अभिरक्षा से घटना से संबंधित अधगले सोने एवं चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने आरोपित के खिलाफ मामले के अलावा आठ अन्य आपराधिक मुकदमे दर्ज होने की जानकारी भी कोर्ट को दी। उपलब्ध साक्ष्यों, अपराध की प्रकृति एवं उसकी गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय ने माना कि आरोपित को जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार नहीं है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hardoi News Hardoi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।