Hardoi News: विरोध करने पर दंपति को पीटा, रिपोर्ट दर्ज
Hardoi News: बेहटा गोकुल के सिरोमननगर गांव में एक दंपति, विश्वनाथ और उनकी पत्नी सोनी, को उनके पड़ोसी छोटू अवस्थी ने मारपीट का शिकार बनाया। विश्वनाथ ने पुलिस में दी तहरीर में बताया कि छोटू ने पहले एक युवक के साथ मारपीट की और बाद में दंपति को लाठी-डंडों से पीट दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Hardoi News: बेहटा गोकुल। थाना क्षेत्र के सिरोमननगर गांव में पड़ोसी पर दंपति से मारपीट का आरोप लगा है। पीड़ित विश्वनाथ ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि पड़ोसी छोटू अवस्थी ने पहले एक युवक से मारपीट की। विरोध करने पर उसने विश्वनाथ और उनकी पत्नी सोनी को लाठी-डंडे व लात-घूंसों से पीट दिया, जिससे दोनों घायल हो गए। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
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