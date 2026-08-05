Hardoi News: बारिश के पानी से दोबारा ढहा कोले मार्ग की मरम्मत में जुटा पीडब्ल्यूडी विभाग
Hardoi News: सांडी में लगातार बारिश के कारण कोले संपर्क मार्ग एक हफ्ते में दूसरी बार क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित हुआ है। लोक निर्माण विभाग ने मार्ग की मरम्मत और कटान रोकने का कार्य शुरू कर दिया है, और वैकल्पिक मार्ग भी तैयार किया है।
Hardoi News: सांडी। लगातार बारिश के चलते कोले संपर्क मार्ग एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार क्षतिग्रस्त हो गया। मार्ग के ढहने से ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित हो गया। सूचना पर पहुंचे लोक निर्माण विभाग ने कटान रोकने और मार्ग की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है। ग्रामीणों की सुविधा के लिए विभाग ने वैकल्पिक मार्ग भी तैयार कर आवागमन शुरू करा दिया है। अवर अभियंता मुकेश दीक्षित ने बताया कि गर्रा नदी की ओर पानी का बहाव मोड़ते हुए कटे हुए मार्ग की लगातार मरम्मत कराई जा रही है। पिछले सप्ताह हुई मूसलाधार बारिश के बाद रामापुर, कुंदरौली समेत भूड़ क्षेत्र का पानी चौधरियापुर होते हुए कोले संपर्क मार्ग को काटता हुआ अंतिम संस्कार स्थल के पास स्थित तालाब तक पहुंच गया था।
उस समय एसडीएम के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने चौधरियापुर के पास अस्थायी रोक बनाकर पानी का बहाव गर्रा नदी की ओर मोड़ दिया था। बताया जा रहा है कि सोमवार रात हुई बारिश के बाद चौधरियापुर क्षेत्र में फिर पानी भरने लगा। आरोप है कि कुछ ग्रामीणों ने विभाग द्वारा बनाए गए अस्थायी रोकबंध को क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे तेज बहाव का पानी दोबारा कोले के नवनिर्मित संपर्क मार्ग और जरौली-नेवादा डामर मार्ग को काटते हुए तालाब की ओर चला गया। पीडब्ल्यूडी विभाग ढहे हुए मार्गों पर मिट्टी से भरी बोरियां लगाकर कटान रोकने और स्थायी मरम्मत का कार्य युद्धस्तर पर कर रहा है।
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