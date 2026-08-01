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Hardoi News: सीसी रोड निर्माण के दौरान मिक्सर मशीन से ढही नाली और शौचालय की दीवार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: फोटो 15: इन्दिरा पार्क के पीछे निर्माण के दौरान नही नाली और शौचालय दीवार दिखाते नागरिकसांडी, संवाददाता। नगर पालिका की ओर से कराए जा रहे सीसी रोड निर्म

Hardoi News: सीसी रोड निर्माण के दौरान मिक्सर मशीन से ढही नाली और शौचालय की दीवार

Hardoi News: फोटो 15: इन्दिरा पार्क के पीछे निर्माण के दौरान नही नाली और शौचालय दीवार दिखाते नागरिक सांडी, संवाददाता। नगर पालिका की ओर से कराए जा रहे सीसी रोड निर्माण कार्य के दौरान मिक्सर मशीन चलने से तीन घरों के सामने की नाली और एक शौचालय टैंक की दीवार ढह गई। साथ ही पेयजल पाइप लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई। प्रभावित परिवारों ने ठेकेदार पर शिकायत के बावजूद सुनवाई न करने का आरोप लगाया है।मामला इंदिरा पार्क के पीछे का है। वहां पिछले दिनों सीसी रोड निर्माण के लिए बेस तैयार किया गया था। शनिवार को ठेकेदार ने मुन्ना, रशीद और आजाद के घरों के सामने मिक्सर मशीन लगाकर मस्जिद की ओर सीसी रोड का निर्माण शुरू कराया।

आरोप है कि मशीन के कंपन से मुन्ना के शौचालय टैंक की दीवार ढह गई, जबकि रशीद और आजाद के घरों के सामने बनी नालियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। इस दौरान पानी की पाइपलाइन भी टूट गई। घटना के बाद तीनों परिवारों ने आशंका जताई कि नालियां टूटने से पानी मकानों की नींव तक पहुंच सकता है। इससे भवनों को नुकसान होने का खतरा है। सूचना पर नगर पालिका कर्मचारियों ने क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत करा दी, लेकिन टूटी नालियों और शौचालय की दीवार का निर्माण नहीं कराया गया था। ईओ शैलेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है। मौके का निरीक्षण कराकर आवश्यक सुधार कार्य कराया जाएगा।

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