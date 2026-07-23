Hardoi News: पेपर लीक और छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन
Hardoi News: संडीला में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक की घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन किया। ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद नसीम वारसी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय के लिए जुलूस निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कांग्रेस ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
Hardoi News: संडीला। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद नसीम वारसी के नेतृत्व में कार्यकर्ता तिलोइया गांव से जुलूस निकालकर तहसील मुख्यालय की ओर जा रहे थे पर पुलिस ने उन्हें नारायणपुर तिराहे पर रोक दिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने वहीं नारेबाजी कर विरोध दर्ज कराया। प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र कुमार पंकज को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेस ने लगातार सामने आ रही पेपर लीक की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। पार्टी ने इन मामलों की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की।
इसके अलावा नई दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज और बल प्रयोग की निष्पक्ष जांच कराकर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग उठाई गई। प्रदर्शन के दौरान नगर अध्यक्ष चांद बाबू, प्रेम शंकर यादव, मनोज कुमार यादव, दारागाजी, जाहिर गाजी, मुन्ना, जबर अली, श्यामलाल अर्कवंशी, अवधेश कुमार रघुवंशी, गंगाराम रघुवंशी, मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद शब्बीर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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