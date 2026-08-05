Hardoi News: छात्रों के समर्थन में 8 अगस्त को प्रयागराज कूच करेगी शहर कांग्रेस

Hardoi News: हरदोई। शहर कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक बुधवार को नघेटा रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में शहर अध्यक्ष अनुपम दीक्षित की अध्यक्षता में हुई। इसमें छात्र हितों, शहर की बदहाल व्यवस्थाओं और आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। छात्रों की गूंज अभियान के तहत आठ अगस्त को प्रयागराज के पी. ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की प्रस्तावित उपस्थिति को लेकर रणनीति बनाई गई। तय हुआ कि हरदोई से करीब 100 छात्र-छात्राएं ट्रेन और निजी वाहनों से प्रयागराज पहुंचकर शिक्षा और छात्रों से जुड़े मुद्दों को राहुल गांधी के समक्ष रखेंगे। लगातार हो रही बारिश के कारण शहर में जलभराव, नालियों की समुचित सफाई न होने तथा लंबे समय तक बाधित रहने वाली बिजली व्यवस्था पर भी चिंता व्यक्त की गई।