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Hardoi News: छात्रों के समर्थन में 8 अगस्त को प्रयागराज कूच करेगी शहर कांग्रेस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: हरदोई में कांग्रेस की मासिक बैठक में छात्र हितों और शहर की खराब व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। आगामी 8 अगस्त को राहुल गांधी की उपस्थिति में प्रयागराज में होने वाले कार्यक्रम के लिए रणनीति बनाई गई। तय किया गया कि छात्र समस्याओं को उठाने के लिए वहां पहुंचेंगे। बिजली और जलभराव की समस्याओं पर भी चिंता व्यक्त की गई।

छात्रों के समर्थन में 8 अगस्त को प्रयागराज कूच करेगी शहर कांग्रेस
छात्रों के समर्थन में 8 अगस्त को प्रयागराज कूच करेगी शहर कांग्रेस

Hardoi News: हरदोई। शहर कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक बुधवार को नघेटा रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में शहर अध्यक्ष अनुपम दीक्षित की अध्यक्षता में हुई। इसमें छात्र हितों, शहर की बदहाल व्यवस्थाओं और आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। छात्रों की गूंज अभियान के तहत आठ अगस्त को प्रयागराज के पी. ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की प्रस्तावित उपस्थिति को लेकर रणनीति बनाई गई। तय हुआ कि हरदोई से करीब 100 छात्र-छात्राएं ट्रेन और निजी वाहनों से प्रयागराज पहुंचकर शिक्षा और छात्रों से जुड़े मुद्दों को राहुल गांधी के समक्ष रखेंगे। लगातार हो रही बारिश के कारण शहर में जलभराव, नालियों की समुचित सफाई न होने तथा लंबे समय तक बाधित रहने वाली बिजली व्यवस्था पर भी चिंता व्यक्त की गई।

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बैठक में निर्णय लिया गया कि इन समस्याओं के विरोध में 11 अगस्त को शहर कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष अनुपम दीक्षित के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद को ज्ञापन सौंपेगी। चेतावनी दी गई कि यदि शीघ्र बिजली व्यवस्था में सुधार न हुआ तो बिजली विभाग के अधिकारियों का घेराव कर जनआंदोलन होगा। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अनुपम दीक्षित ने कहा कि कांग्रेस हमेशा जनता और छात्रों की आवाज बनकर संघर्ष करती रही है। पूर्व जिला अध्यक्ष अजय सिंह, एससी/एसटी जिला अध्यक्ष विनीत वर्मा, शहर उपाध्यक्ष उमा राजवंशी उपस्थित रहे।

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