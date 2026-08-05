Hardoi News: छात्रों के समर्थन में 8 अगस्त को प्रयागराज कूच करेगी शहर कांग्रेस
Hardoi News: हरदोई में कांग्रेस की मासिक बैठक में छात्र हितों और शहर की खराब व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। आगामी 8 अगस्त को राहुल गांधी की उपस्थिति में प्रयागराज में होने वाले कार्यक्रम के लिए रणनीति बनाई गई। तय किया गया कि छात्र समस्याओं को उठाने के लिए वहां पहुंचेंगे। बिजली और जलभराव की समस्याओं पर भी चिंता व्यक्त की गई।
Hardoi News: हरदोई। शहर कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक बुधवार को नघेटा रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में शहर अध्यक्ष अनुपम दीक्षित की अध्यक्षता में हुई। इसमें छात्र हितों, शहर की बदहाल व्यवस्थाओं और आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। छात्रों की गूंज अभियान के तहत आठ अगस्त को प्रयागराज के पी. ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की प्रस्तावित उपस्थिति को लेकर रणनीति बनाई गई। तय हुआ कि हरदोई से करीब 100 छात्र-छात्राएं ट्रेन और निजी वाहनों से प्रयागराज पहुंचकर शिक्षा और छात्रों से जुड़े मुद्दों को राहुल गांधी के समक्ष रखेंगे। लगातार हो रही बारिश के कारण शहर में जलभराव, नालियों की समुचित सफाई न होने तथा लंबे समय तक बाधित रहने वाली बिजली व्यवस्था पर भी चिंता व्यक्त की गई।
बैठक में निर्णय लिया गया कि इन समस्याओं के विरोध में 11 अगस्त को शहर कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष अनुपम दीक्षित के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद को ज्ञापन सौंपेगी। चेतावनी दी गई कि यदि शीघ्र बिजली व्यवस्था में सुधार न हुआ तो बिजली विभाग के अधिकारियों का घेराव कर जनआंदोलन होगा। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अनुपम दीक्षित ने कहा कि कांग्रेस हमेशा जनता और छात्रों की आवाज बनकर संघर्ष करती रही है। पूर्व जिला अध्यक्ष अजय सिंह, एससी/एसटी जिला अध्यक्ष विनीत वर्मा, शहर उपाध्यक्ष उमा राजवंशी उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।