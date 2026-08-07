Hardoi News: मेडिकोलीगल जांच के लिए एक समय में एक पक्ष भेजने की मांग

Hardoi News: बेनीगंज। सीएचसी कोथावां में मेडिकोलीगल परीक्षण के दौरान विवाद की स्थिति से बचने के लिए अधीक्षक डॉ. विपुल वर्मा ने बेनीगंज थाना प्रभारी कौशलेश कुमार सिंह को पत्र भेजा है। विवादित मामलों में वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों को एक साथ अस्पताल भेजे जाने से अक्सर कहासुनी और तनाव की स्थिति बन जाती है। कई बार मामला इतना बढ़ जाता है कि पुलिस बुलानी पड़ती है। इससे चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और सामान्य मरीजों को भी परेशानी होती है। अधीक्षक ने सुझाव दिया कि एक समय में पुलिसकर्मी के साथ केवल एक पक्ष को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा जाए। पहले पक्ष की प्रक्रिया पूरी होने और पुलिसकर्मी के थाने लौटने के बाद दूसरे पक्ष को अस्पताल भेजा जाए।