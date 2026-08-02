Hardoi News: जन्म प्रमाण पत्र के एवज लिए तीन सौ रुपये, डीएम से शिकायत
Hardoi News: हरदोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिहानी में एक ऑपरेटर पर 500 रुपये की रिश्वत मांगने और न देने पर परेशान करने का आरोप लगा है। पीड़ित सुधीर ने डीएम को शिकायत भेजी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए उन्हें 6 महीने से दौड़ाया जा रहा था, और अंततः उन्हें 300 रुपये देकर प्रमाण पत्र मिला।
Hardoi News: हरदोई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिहानी के ऑपरेटर पर जन्म प्रमाण के एवज में पांच सौ रुपये मांगने और रिश्वत न देने पर बार बार दौड़ने का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने डीएम को जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत भेजी है। हरियावां ब्लॉक के बखरिया गांव के मूल रूप निवासी सुधीर की पुत्री का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिहानी से जन्म प्रमाण बनना है। आरोप है कि उसे सीएचसी के ऑपरेटर से लेकर पूरा प्रबंधन पिछले छह माह से हर रोज दौड़ा रहा था। मामले में पीड़ित सुधीर ने डीएम को ऑनलाइन शिकायत भेजी। उसने कहा कि सीएचसी के ऑपरेटर ने उसे बगैर रिश्वत के जन्म प्रमाण न बनाने की पहले धमकी दी, और अब उसने थक हारकर तीन सौ रुपये दिये,तब उसे जन्म प्रमाण बनाकर दिया।
पीड़ित सुधीर का कहना है, कि मामले से सीएचसी अधीक्षक को जानकारी दी। लेकिन वह भी अनसुनी करते रहे। आरोप है सीएचसी पिहानी में बग़ैर रिश्वत के मरीजों और तीमारदारों को स्वास्थ्य सुविधायें मुहैया नहीं कराई जा रही है। मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग उठाई है।
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