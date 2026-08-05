Hardoi News: सण्डीला में अकीदत और एहतराम के साथ मना चेहल्लुम

Hardoi News: सण्डीला। कस्बा सण्डीला में मंगलवार को कर्बला के शहीदों की याद में चेहल्लुम पूरे अकीदत, एहतराम और गमगीन माहौल में मनाया गया। शिया और सुन्नी दोनों समुदायों ने अपने-अपने तरीके से हज़रत इमाम हुसैन और उनके 72 वफ़ादार साथियों की शहादत को याद करते हुए उन्हें खिराज-ए-अकीदत पेश किया। विभिन्न इमामबाड़ों, दरगाहों और धार्मिक स्थलों पर मजलिस, तिलावत-ए-कुरआन, मरसिया, मनकबत और फातिहाख्वानी का आयोजन हुआ। शिया समुदाय की ओर से दरगाह हज़रत अब्बास, हवेली इमामबाड़ा और डॉ. तसद्दुक हुसैन के यहां आयोजित मजलिसों को मौलाना कायम रज़ा ने संबोधित किया। कस्बे के अन्य इमामबाड़ों में भी देर रात तक शब्बेदारी का सिलसिला जारी रहा।

मोहल्ला मलकाना स्थित इमामबाड़ा सौदागरान से डॉ. ताजदार हुसैन की निगरानी में अलम का जुलूस निकाला गया। सुन्नी समुदाय की ओर से भी मोहल्ला मलकाना, मंडई और किसान टोला सहित विभिन्न स्थानों पर ताज़िए रखकर चेहल्लुम मनाया गया। मोहल्ला मलकाना स्थित दरगाह हज़रत दादा मियां रहमतुल्लाह अलैह में राष्ट्रीय अंजुमन निदा-ए-औलिया ट्रस्ट एवं आस्ताना आलिया के तत्वावधान में विशेष मजलिस का आयोजन हुआ। कुल शरीफ के बाद हाफिज़ साबिर रज़ा ने तिलावत-ए-कुरआन की, जबकि फरहत महमूद ओवैसी, दावर रज़ा, मोहम्मद हसनैन और कारी नसरुद्दीन ने अपने कलाम पेश किए। कार्यक्रम के अंत में सलातो-सलाम पढ़ा गया तथा नज़र-ए-इमाम हुसैन के बाद लंगर और तबर्रुक का वितरण किया गया। राष्ट्रीय अंजुमन निदा-ए-औलिया ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं सज्जादानशीन सूफी ख़्वाजा इस्हाक अली मियां कादरी चिश्ती साबरी, सूफी अकील मियां, सूफी अंसार मियां, मोहम्मद अशफाक, हिदायत अली खान, ज़ुबैर अहमद हाशमी, मोहम्मद हनीफ गाज़ी, मोहम्मद रफीक गाज़ी, नूर अहमद, मोहम्मद अंसार, फ़ैज़ी ज़ैदी सहित बड़ी संख्या में अकीदतमंद मौजूद रहे।