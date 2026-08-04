Hardoi News: चेहल्लुम में उठे जुलूस, अजादारों ने किया मातम
Hardoi News: पिहानी में चेहल्लुम के अवसर पर मोहल्ला कोट, छिपीटोला व लोहानी में जुलूसों का आयोजन किया गया। यहां पर मौलाना ने मजलिस में तकरीर की और कर्बला का गम बयान किया। हजारों की संख्या में लोग अजादारी करते हुए कटरा बाजार पहुंचे और वहां नौहाख़्वानी की। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात रहा।
Hardoi News: पिहानी। चेहल्लुम के अवसर पर मंगलवार को कस्बे के मोहल्ला कोट, छिपीटोला व लोहानी से उठे जुलूसों में शामिल अलम, ताजिये चपरघाट और ताबूत की जियारत करने को अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ी। मोहल्ला कोट में बब्बे मियां फाटक के अंदर स्थित इमामबारगाह मोहम्मद कुली में मजलिस में मौलाना ने तकरीर की। लोहानी में मस्जिद पंजतनी के बाहर हुई मजलिस में मौलाना फजल अब्बास ने कर्बला का गम बयान किया। सभी जगह से अलम ताजिये के जुलूस उठे जो नौहाख्वानी व मातम करते हुए कटरा बाजार में रौजा गेट पर पहुंचे। यहां पर मौलाना फरमान अली ने मजलिस को खिताब किया।अंजुमन जुल्फिकार ए हैदरी बरेली के नौहाख्वां अमजद अली अमजद ने अपने नौहे पढ़े तो जुलूस में शामिल महिला पुरुष अजादार सिसक उठे।
कई महिला पुरुष सर पीट कर रोते देखे गए। बाहरी अंजुमनों अंजुमन इस्लामलिया बांगरमऊ उन्नाव, अंजुमन ए अब्बासिया लखीमपुर खीरी,अंजुमन गुंचा ए हैदरी हरदोई,जुल्फिकार ए हैदरी बरेली, अंजुमने तंजीम ए जाफर हरदोई व स्थानीय अंजुमनों सज्जादिया, रौनके अजा, हुसैनिया, दस्ता ए हैदरी व शब्बीरिया आदि के सदस्य जुलूस के साथ नौहाख्वानी व मातम करते हुए कर्बला पहुंचे, यहाँ अंजुमन शब्बीरिया खुर्मुली के सदस्यों ने 18 बनी हाशिम के ताबूत बरामद किए। पूरे कार्यक्रम की नकाबत मौलाना तालिब हुसैन कानपुरी ने की। सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह पुलिस फोर्स मुस्तैद रहा।
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