Hardoi News: चेहल्लुम में उठे जुलूस, अजादारों ने किया मातम

Hardoi News: पिहानी। चेहल्लुम के अवसर पर मंगलवार को कस्बे के मोहल्ला कोट, छिपीटोला व लोहानी से उठे जुलूसों में शामिल अलम, ताजिये चपरघाट और ताबूत की जियारत करने को अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ी। मोहल्ला कोट में बब्बे मियां फाटक के अंदर स्थित इमामबारगाह मोहम्मद कुली में मजलिस में मौलाना ने तकरीर की। लोहानी में मस्जिद पंजतनी के बाहर हुई मजलिस में मौलाना फजल अब्बास ने कर्बला का गम बयान किया। सभी जगह से अलम ताजिये के जुलूस उठे जो नौहाख्वानी व मातम करते हुए कटरा बाजार में रौजा गेट पर पहुंचे। यहां पर मौलाना फरमान अली ने मजलिस को खिताब किया।अंजुमन जुल्फिकार ए हैदरी बरेली के नौहाख्वां अमजद अली अमजद ने अपने नौहे पढ़े तो जुलूस में शामिल महिला पुरुष अजादार सिसक उठे।