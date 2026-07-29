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Hardoi News: आषाढ़ी पर्व पर राधा नाम संकीर्तन प्रभात फेरी निकली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: आषाढ़ी पर्व पर राधा नाम संकीर्तन प्रभात फेरी निकली,भक्ति गीतों से गूंजा नगरआषाढ़ी पर्व पर राधा नाम संकीर्तन प्रभात फेरी निकली,भक्ति गीतों से गूंजा नगर

Hardoi News: आषाढ़ी पर्व पर राधा नाम संकीर्तन प्रभात फेरी निकली

Hardoi News: शाहाबाद। आषाढ़ी पर्व पर बुधवार प्रातः राधा नाम संकीर्तन प्रभात फेरी का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। प्रभात फेरी की शुरुआत सुबह 5:50 बजे बाला जी मंदिर से प्रारंभ हुई। श्रद्धालु माता रानी के भजनों का संकीर्तन करते हुए संकटा देवी मंदिर पहुंचे। वहां भव्य भजन-कीर्तन कर भक्तों ने माता के श्रीचरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित की। पूरे मार्ग में श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर होकर माता के जयकारे लगाते और भजनों पर झूमते-गाते आगे बढ़ते रहे। प्रभात फेरी में दर्जनों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इसके बाद प्रभात फेरी चौक स्थित खाटू श्याम मंदिर पहुंची।

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नवनीश गुप्ता, ध्रुवकांत, आलोक पाठक, धर्मेंद्र सिंह, राजन राठौर, दृष्टि मिश्रा, अजय वर्मा, सोम अरोड़ा, संजय ओमर, आलोक गुप्ता, देवेंद्र मिश्रा,वासू वर्मा, मोनू, दीप कमल, राजीव,महेश, रामू, सचिन राठौर, गप्पू, मनोज, गुड्डू गुप्ता, विवेकानंद सहित दर्जनों श्रद्धालु मौजूद रहे।

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