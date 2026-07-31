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Hardoi News: सड़क दुर्घटना में कार सवार पांच घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: पिहानी। थाना क्षेत्र के धोबिया गांव के पास एक कार की पिकअप में टक्कर हो गयी। आधी रात को हुई इस दुर्घटना में कार सवार पांच लोग घायल हो गए। बताया जाता ह

Hardoi News: सड़क दुर्घटना में कार सवार पांच घायल

Hardoi News: पिहानी। धोबिया गांव के पास एक कार की पिकअप में टक्कर हो गई। आधी रात को हुई इस दुर्घटना में कार सवार पांच लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि पिसावा थानाक्षेत्र के बरगावा गांव में किसी कार्यक्रम में शामिल होकर कार से लौट रहे पिहानी के बड़ी बाजार निवासी छोटे,कोटकला के अरविंद और इरफान,नागर के फैजान और पियाबाग निवासी टोनी कार की टक्कर पिकअप से हो जाने से गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी होने पर इंस्पेक्टर श्याम नारायण सिंह मौके पर पहुंच गए। बिना समय गंवाए घायलों को पीआरवी और अपनी सरकारी गाड़ी से सीएचसी भिजवाया। गंभीर रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

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