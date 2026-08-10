Hardoi News: बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों का सामान और नकदी चोरी
Hardoi News: मल्लावां कस्बे में चोरों ने एक बंद मकान का ताला तोड़कर सोने की अंगूठियां, पायल, लैपटॉप और नकदी चुराई। गृहस्वामी मनोज कुमार जब वापस लौटे तो उन्हें ताले टूटे मिले। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर जाकर जांच की। यह चोरी मल्लावां के बीएन इंटर कॉलेज के पास हुई।
Hardoi News: मल्लावां। कस्बे में बंद मकान का ताला तोड़कर चोर जेवर, नकदी और लैपटॉप चोरी कर ले गए। सोमवार सुबह गृहस्वामी के लौटने पर कमरों के ताले टूटे मिले तो घटना की जानकारी हुई। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। उन्नाव के बांगरमऊ थानाक्षेत्र के बेहटा कच्छ निवासी मनोज कुमार मल्लावां में बीएन इंटर कॉलेज के सामने गली में मकान बनाकर रहते हैं। शनिवार को वह घर में ताला लगाकर अपने गांव गए थे। इसी दौरान चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर मकान में प्रवेश किया। इसके बाद बक्से का ताला तोड़कर एक लैपटॉप, दो सोने की अंगूठियां, दो जोड़ी पायल और 25 हजार नकद चोरी कर लिए।
मकान में किराये पर रह रहे कोडरमऊ निवासी श्याम सुंदर के कमरे का ताला तोड़ दिया गया। चोर उनके कमरे से एक जोड़ी पायल और 10 हजार रुपये नकद ले गए। सोमवार सुबह मनोज कुमार के लौटने पर कमरों के ताले टूटे मिले। उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। कोतवाल मनोज कुमार सिंह ने बताया कि चोरी की जानकारी मिली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की है।
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