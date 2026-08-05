Hardoi News: लखीमपुर खीरी के अधेड़ का शव शारदा नहर हरदोई माइनर में मिला
Hardoi News: पिहानी थानाक्षेत्र के हरिहरपुर माइनर के पास एक 63 वर्षीय अशिव शुक्ला का शव मिला। उनके बेटे के अनुसार, वह चार अगस्त को शारदा नहर के पास गए थे, जहां पैर फिसलने से गिर पड़े। परिवार ने शव की पहचान की और पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला नहर में गिरने का प्रतीत होता है।
Hardoi News: पिहानी। पिहानी थानाक्षेत्र के हरिहरपुर माइनर के पास बुधवार को एक अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान कराई और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान लखीमपुर खीरी के पसगंवा निवासी 63 वर्षीय आशीष शुक्ला के रूप में हुई। उनके बेटे प्रखर शुक्ला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके पिता चार अगस्त की शाम करीब सात बजे गांव के पास शारदा नहर के पास गए थे। इस दौरान पैर फिसलने से वह नहर में गिर गए। नहर में पानी अधिक होने से उनका कोई पता नहीं चल सका।
बुधवार को सूचना मिली कि पिहानी थाना क्षेत्र के हरिहरपुर माइनर के पास एक शव मिला है। मौके पर पहुंचकर परिजनों ने शव की पहचान आशीष के रूप में की। इसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पिहानी पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला नहर में गिरने से मौत का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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