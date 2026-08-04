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Hardoi News: तालाब की जमीन को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, कई घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: हरदोई के अटवा असीगांव गांव में तालाब की जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद हिंसक हो गया। दोनों तरफ लाठी, ईंट और लोहे की रॉड से हमला हुआ। इस संघर्ष में कई लोग घायल हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच चल रही है।

Hardoi News: तालाब की जमीन को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, कई घायल

Hardoi News: हरदोई। अटवा असिगांव गांव में तालाब की जमीन पर कब्जेदारी को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों, ईंट और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। मारपीट में एक पक्ष के रफीक, नौसीन और सरजहां तथा दूसरे पक्ष के गफूर घायल हो गए। घटना से गांव में अफरा-तफरी मच गई। आसपास के दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दीं। पुलिस के अनुसार रफीक, मोनू, आमीन, सुफियान, जुल्ले तथा दूसरे पक्ष के सलीम, सलमान, अनीस, आसीन और गफूर समेत अन्य अज्ञात लोगों ने एक-दूसरे के साथ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी।

इससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। कोतवाल हरिनाथ सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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