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Hardoi News: भाजपा संगठन को और सशक्त बनाने का आह्वान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: पचदेवरा में भाजपा मंडल अनंगपुर की मासिक बैठक में विधायक माधवेन्द्र प्रताप सिंह रानू ने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क अभियान को तेज करने और सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुँचाने की अपील की। संगठन की मजबूती और आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई।

Hardoi News: भाजपा संगठन को और सशक्त बनाने का आह्वान

Hardoi News: पचदेवरा, संवाददाता। भाजपा मंडल अनंगपुर के शक्ति केंद्र उवरीखेड़ा में आयोजित मासिक बैठक में विधायक माधवेन्द्र प्रताप सिंह रानू ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने का आह्वान किया। जिसमें पार्टी पदाधिकारियों एवं शक्ति केंद्र संयोजकों के साथ संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। विधायक रानू सिंह ने कहा कि संगठन की वास्तविक शक्ति बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से ही बढ़ती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क अभियान तेज करने, केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने तथा संगठन द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों का प्रभावी ढंग से संचालन करने का आग्रह किया।

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संगठन की मजबूती, बूथ सशक्तिकरण और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति पर भी विचार-विमर्श किया गया। मंडल अध्यक्ष रोहित सिंह, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष जैनेन्द्र सिंह, शिवम तिवारी, महामंत्री अनूप सिंह मोनू, बूथ अध्यक्ष सरोज सिंह सहित मंडल एवं शक्ति केंद्र के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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